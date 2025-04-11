«أدنوك للتوزيع» ترفع عدد مراكز فحص المركبات إلى 36

افتتحت «أدنوك للتوزيع» مركز الفحص الفني للمركبات الخفيفة في بوابة الشرق مول بأبوظبي، تم تزويده بأجهزة متطورة تجعله المركز الأسرع لفحص المركبات، بسرعة فحص تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز الفحص الفني للمركبات التي تديرها «أدنوك للتوزيع» إلى 36 مركزاً.

وقال علي الهاملي، نائب رئيس إدارة العناية بالسيارات في أدنوك للتوزيع: إن «أدنوك» للتوزيع أكبر شبكة لمراكز فحص المركبات في دولة الإمارات مع 36 موقعاً عبر 4 إمارات، منها 14 مركزاً في أبوظبي، 9 في العين، 7 في الظفرة، 4 في الشارقة، 1 في أم القيوين، و1 في الفجيرة.