«أبوظبي للدفاع المدني» تستخدم الذكاء الاصطناعي للتوعية بكيفية إطفاء الحرائق

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حرصها على تنظيم العديد من البرامج والورش التعليمية التي تعنى بتوعية الأطفال بمفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية، التي تعد من أهم المسائل الحيوية، التي يجب على كل فرد أن يملك الوعي الكافي بها، لتعزيز مهارات التعامل مع حوادث الحريق التي قد يتعرضون لها في المنزل، أو خارجه.

وقال الرائد عارف الجابري من الهيئة: «لدينا العديد من المشاركات المجتمعية التفاعلية الهادفة حول التوعية بالاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، لاسيما الفئات التي تجهل استخدامها في حال حدوث حوادث الحريق. إلى جانب التعريف بأنواعها. كما نوفر في مشاركاتنا في المعارض المجتمعية تجربة افتراضية، للممارسة الفعلية لعملية إطفاء الحريق، دون أي خطورة».

وأشار الرائد الجابري إلى أن مبادرة جديدة تربط بين الذكاء الاصطناعي وتدريب الجمهور، حيث توظف الهيئة نظارة ثلاثية الأبعاد مرتبطة بطفاية حريق إلكترونية لتدريب الجمهور على استخدامات طفايات الحريق.