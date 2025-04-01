العين تستقبل المحتفلين بالعيد بوجبة دسمة من العروض والفنون

تتواصل مظاهر الاحتفالات بالعيد في العديد من المواقع الثقافية والسياحية في العين، كما تتزين الشوارع بمجسمات مضيئة لأشكال مختلفة وعبارات التهنئة الجميلة، حيث سعى طاقم عمل دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة إلى تقديم أضخم عرض للفنون الشعبية المتنوعة خلال عيد الفطر السعيد في قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي، وواحة العين، وغير ذلك من الفعاليات المشوقة في الوجهات السياحية والترفيهية الأخرى.

وانطلقت فعاليات مهرجان «غايته العين 2025»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على مدى خمسة أيام في مركز أدنيك العين، احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

عروض حية

ويقدم المهرجان للزوار تجربة تمزج بين الأعمال الفنية، والعروض الحيَّة، والألعاب، والفعاليات الترفيهية والثقافية. ويحتفي الحدث بالثقافة الإماراتية الأصيلة، موفراً مساحة تمنح العائلات والأصدقاء فرصة صنع الذكريات والاستمتاع بتجاربه المميزة. ويعكس اسمه ارتباطه الوثيق بالمجتمع المحلي، ويشكل شعاره «مهرجان العيد العائلي» دعوةً للجميع للمشاركة في هذه الاحتفالات.

أعمال فنية

ومن أبرز معالم المهرجان، منطقة «صدى العين» التي تقدم الأعمال الفنية، و«المنطقة التراثية» التي تسلِّط الضوء على ثقافة منطقة العين، وتاريخها الغني، وبرنامج العروض الترفيهية الحية وفنون الأداء التي تقام على المسرح الرئيس طوال فترة المهرجان، ومنطقة «واحة الفنون» التي تحتضن مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع فناني منطقة العين، و«مضمار المنافسات» الذي يشهد أنشطة متنوعة.

وتتجلى رمزيات وجماليات العيد في أنواع الفنون الشعبية منطقة العين الخضراء، بصور متنوعة، وأخاذة، وذلك في الأماكن المخصصة لها، وتحديداً في واحة العين بمشاركة كل من فرقة النواميس الحربية وفرقة صقور المقابيل. إضافة إلى رزفات العيد في قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي. إذ تشكل الكلمات والحركات ملامح ولوحات فرحة الاحتفال بالعيد.

مواقع سياحية

ويتواصل إقبال الأهالي والزوار على المواقع السياحية باختلافها وتنوعها من الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية والمراكز التجارية وطبيعتها الساحرة، حيث لا يتردد الجمهور في قضاء وقت ممتع وجميل في منتزه مبزرة الخضراء، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في منطقة العين، حيث تتيح لزوارها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي تزخر بها وبالتالي قضاء نزهة مميزة.

إلى جانب جبل وحفيت، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي الذي يعد أيضاً الوجهة الترفيهية الأحدث في منطقة العين.

حديقة الحيوانات

وتتربع حديقة الحيوانات في منطقة العين على قائمة أبرز الوجهات السياحية، وتقدم لزوارها فرصة فريدة لاستكشاف الحياة البرية، وتعزيز وعيهم بقضايا صون الطبيعة، عبر برامج وتجارب تتناسب مع جميع الأعمار، وفي أجواء مليئة بالدهشة والمغامرة. ويتيح سفاري العين للزوار تجربة مشاهدة أكثر من 400 حيوان بري، تمارس حياتها اليومية بحرية دون أقفاص، كما يتيح لهم فرصة إطعام الحيوانات في مناطق مخصصة.

وتسهم الكوادر الإماراتية في الحديقة بدور مهم وبارز في المحافظة على صحة الحيوانات، وصون الطبيعة، من خلال عملهم في المجالات الفنية التي تشمل البيطرة وتربية ورعاية الحيوانات والإرشاد السياحي والثقافي.