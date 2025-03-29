«أبوظبي للزراعة»: 1708 منشآت خالفت الاشتراطات الصحية خلال رمضان

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها رصدت خلال حملاتها التفتيشية الميدانية والتوعوية المكثفة لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع استجابة إيجابية.

حيث بلغ عدد المحلات التجارية والمطاعم المستوفية للشروط منذ بداية شهر رمضان 2570 مستوفياً، في حين وجهت الهيئة 1708 إنذارات ومخالفات للمحلات التجارية والمطاعم التي لم تمتثل للشروط والمعايير الخاصة بالسلامة، تمثلت في 1169 إنذاراً و142 مخالفة و397 لفت نظر.

ويأتي ذلك في إطار رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وحول أهم الطرق الحديثة لرصد جودة الغذاء أثناء حملات التفتيش والتقييم، أوضحت الهيئة أنها تتبنى أحدث التقنيات والأساليب العلمية لضمان جودة وسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي. حيث تعتمد الهيئة على مجموعة من الحلول والبرامج الرقابية التي تعزز كفاءة الرصد والتقييم، ومن أبرزها منظومة التفتيش المبني على درجة الخطورة وهو نظام تفتيش حديث يعتمد على تحليل المخاطر لتحديد أولويات التفتيش.

ويسهم النظام في تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوجيه عمليات التفتيش نحو المواقع ذات الخطورة العالية، مما يعزز سلامة الغذاء، فضلاً عن التفتيش الذكي باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث يستخدم مفتشو الهيئة تطبيقات تفتيش ذكية للتفتيش الميداني، مما يعزز الدقة والسرعة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعتمد أيضاً على نظام الرقابة المرئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.