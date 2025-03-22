«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» توجّه بالتخلص من نبات «الدفلة» السام

أهابت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عموم الجمهور والمنشآت بضرورة التخلص من شتلات وبذور نبات الدفلة، وإزالة النباتات القائمة وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن في مدة أقصاها الربع الأول من العام الجاري، ونظمت الهيئة ورشة ومحاضرة توعوية افتراضية بقرار حظر نبات الدفلة في إمارة أبوظبي.

حيث حظرت الهيئة مؤخراً زراعة وتداول هذا النوع من النبات، فضلاً عن إنتاجه وإكثاره، تنفيذاً للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة، وتأتي هذه الحملة التوعوية في إطار حماية أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال والحيوانات، من مخاطر التسمم الناجمة عن تناول أي جزء من هذا النبات السام.

وأكدت الورشة على أن الجهات المعنية تخصص حملات تفتيش لغايات رصد زراعة هذه النباتات وإزالتها ضمن حدود المدن والمناطق الحضرية وتوعية الجمهور بأضراره.

ويُعرف نبات «الدفلة» بأنه شجيرة برية معمرة تنمو في الوديان الصخرية العميقة، كما يتم زراعتها بجانب الطرق بغرض الزينة لجمال أوراقها الخضراء الداكنة وأزهارها الزاهية، إلا أن هذا النبات يحتوي على مواد سامة في جميع أجزائه، بما في ذلك الأوراق والسيقان والأزهار والبذور.

وتحتوي أوارق الدفلة على مواد مؤثرة على عضلة القلب، وقد يؤدي ابتلاع أي جزء من هذا النبات إلى أعراض خطيرة مثل الغثيان والقيء والإسهال وسرعة ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في الحالات الشديدة.

أغراض بحثية

وأوضحت الورشة التوعوية التي نظمتها الهيئة أنه رغم حظر زراعة نبات الدفلة، إلا أن القرار يسمح بزراعته وإنتاجه وتداوله للأغراض البحثية والعلمية فقط، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، وحرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على استبعاد الدفلة من الدليل البلدي الموحد بشأن إدارة تشجير الأماكن العامة، وحذرت من زراعته في الحدائق العامة والمحمية والمدارس، وكافة الأماكن التي يرتادها الجمهور.

وأهابت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمواطنين والمقيمين في الإمارة بضرورة التعاون مع الجهات المعنية والتخلص من نبات الدفلة بشكل آمن، والإبلاغ عن أي مخالفات لهذا القرار.

كما تنصح الهيئة بعدم لمس أو تناول أي نبات غير معروف، وفي حالة التعرض لخطر تناول أو ملامسة أي نبات غير معروف عليهم الاتصال على الرقم المجاني لخدمة الأدوية والسموم 800424 المتوفر 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.