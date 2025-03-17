73 ألف تصريح لاستخدام مواقف أصحاب الهمم 2024

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن إجمالي عدد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم الجديدة والمجددة، وصل بنهاية العام الماضي إلى 73 ألفاً و267 تصريحاً على مستوى الدولة، شمل مواطنين ومقيمين وشركات ومراكز خدمة أصحاب الهمم.

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وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم للخدمة تمت عبر الحضور الشخصي أو من خلال الخدمات الإلكترونية الذكية، مشيرة في الوقت نفسه، بأن الزمن المستغرق لتقديم الخدمة والحصول على التصريح لا يتجاوز الساعة.

وقالت: «إن تصريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم، يمنح المستفيدين الحق في الوقوف بالمواقف الخاصة بهم، والتي يتم تخصيصها في المواقع القريبة بما يسهل عليهم عملية النزول والصعود».

وبينت أن الجهات المعنية على مستوى الدولة، أولت أهمية قصوى من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، ما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة.

وبحسب الإجراءات المعمول بها فإنه يتم إصدار التصريح لحاملي بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع، أو بناء على تقرير طبي من المستشفى يثبت وجود إصابة تمنعه من الحركة بشكل مؤقت، على أن يرفق المتقدم للخدمة بطاقة الهوية الإماراتية ضمن المستندات المقدمة.

ويتم إصدار التصاريح لصاحب الهمة نفسه حال كان هو صاحب السيارة، كما يتم إصدار التصريح حال كان صاحب السيارة أحد أقرباء صاحب الهمة من الدرجة الأولى والثانية، على أن يتم منح التصريح مجاناً ومن دون رسوم مدفوعة.