حملة توعوية بشأن الضوضاء والإزعاج في المواقع الإنشائية بأبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعوية تحت شعار «مرافقنا مسؤوليتنا» بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية ملائمة، وتحقيق السكينة والهدوء لجميع السكان، كما استهدفت رفع مستوى الوعي العام للعاملين في المواقع الإنشائية بشأن حثهم على التقيد بالقوانين، واللوائح التي تنظم التحكم في الضوضاء، والأصوات الناتجة عن تنفيذ الأعمال والإنشاءات في المواقع الإنشائية، ورواد الحدائق، والمرافق العامة.

وتأتي الحملة منسجمة مع حرص البلدية على تعزيز متطلبات الراحة، والسكينة للسكان، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة تحقق الراحة والهدوء للجميع، والتأكيد على ضرورة، وحتمية الالتزام بالقوانين الخاصة بالمستويات المسموح بها من الضجيج، والضوضاء، وخصوصاً في المشاريع القريبة من المناطق السكنية، واحترام حقوق الآخرين بعدم التعرض لأي مصدر من مصادر الإزعاج، كما اشتملت الحملة إلى جانب توعية المواقع الإنشائية، توعية مرتادي الحدائق لحثهم على عدم إصدار أي نوع من أنواع الإزعاج ، والالتزام بالهدوء والسكينة.

وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية الحصول على تصاريح العمل خارج الأوقات المصرح بها، وخصوصاً الأوقات المسائية، والليلية، والالتزام بأوقات العمل المناسبة حسب القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، ومراعاة عدم إصدار الأصوات المزعجة وخصوصاً عند وقت الذروة المرورية.