حملات مكثفة في أبوظبي لفحص جودة الغذاء

واصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملاتها التفتيشية الميدانية والتوعوية المكثفة لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأوضحت الهيئة أنه منذ بدء شهر رمضان المبارك، ركزت الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية ورصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية في الشهر الفضيل، وتشمل الحملات التفتيشية مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع والسوبر ماركت والبقالة وأيضاً المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات التموين، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك ومحال الخضار والفواكه لضمان التزامها باشتراطات السلامة الغذائية، بينما تركز حملة التوعية بشأن هدر الطعام على تأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، حيث تقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية.

وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش التابعة لها تكثف الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة على مستوى الإمارة للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية .