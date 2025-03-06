«الداخلية»: الدراجات النارية تتسبب في 842 حادثاً مرورياً 2024

أشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة الداخلية حول إجمالي عدد الحوادث والوفيات التي تسببت فيها الدراجات النارية سواء التي يتم امتلاكها للاستعمال الشخصي أو التجاري «دراجات التوصيل»، إلى وقوع 842 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2024.

ووفقاً للتقرير فقد أسفرت تلك الحوادث عن تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، وكان من بينها التسبب في وفاة 67 شخصاً على مستوى الدولة، وإصابة 1531 آخرين.

ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة عند استخدمها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

كما طالبت قائدي دراجات التوصيل بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات الواردة في القوانين وحملات التوعية التي يتم تنظيمها باستمرار بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي دراجات التوصيل، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف التوعية والرقابة المرورية عليها للتأكد من توافر وسائل السلامة بانسيابها على الطرق.

وعن أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن السرعة من دون مراعاة ظروف الطريق تمثل أكثر الأسباب، يليها الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم الإلمام بالقيادة، وعدم ترك مسافة كافية وغيرها من الأسباب الأخرى.

كما حذرت من التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعض قائدي الدراجات النارية من خلال قيادتها عكس الطريق، والقيام باستعراضات غير مسؤولة في الطرق والشوارع الرئيسة، أو وسط الأحياء السكنية والتسبب في الإزعاج من خلال تزويد دراجاتهم بمزودات السرعة وتضخيم أصواتها.