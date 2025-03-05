«الداخلية»: انخفاض أعداد وفيات حوادث التدهور %18

انخفضت الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور 18 % العام الماضي مقارنة بعام 2023، فقد توفي 39 شخصاً في الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة، نتيجة تدهور المركبات، وإثر قيادتها بصورة متهورة وبسرعات عالية.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الفترة المسائية، كانت الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة الناتجة عن حوادث تدهور المركبات العام الماضي بواقع 18 حالة، تلتها الصباحية بواقع 11 حالة، والظهيرة بـ 6 حالات، ثم العصر 4 حالات.

ووفقاً للأرقام الإحصائية، تسببت حوادث تدهور المركبات في وفاة 14 شخصاً في أبوظبي، و15 دبي، و3 في الشارقة، و6 في أم القيوين، وشخص في رأس الخيمة.

ويرجع السبب في وقوع الخسائر في الأرواح الناتجة عن حوادث تدهور المركبات إلى القيادة بطيش وتهور، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، والاستعراض بالمركبات، وعدم استخدام حزام الأمان، وإهمال صيانة المركبة خصوصاً صلاحية الإطارات، وتزويد المركبات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو تأثير النعاس والإرهاق، والتسابق على الطرق.

وتمثل السرعة الزائدة السبب الرئيسي في غالبية الحوادث المرورية البليغة التي يروح ضحيتها العديد من الأشخاص، إضافة إلى عدم الانتباه والتهور خلال القيادة، مما يؤكد وجود فئة مستهترة وغير ملتزمة بالإرشادات المرورية التي تعزز السلامة لكافة مستخدمي الطريق.