بلدية العين تزين 62 شارعاً بتشكيلات ضوئية

انتهت بلدية مدينة العين من تزيين شوارع وميادين المدينة بالإضاءات، وذلك احتفاء بالشهر الفضيل، حيث تم بتزيين 62 شارعاً بإجمالي مسافة تقارب 110 كيلومترات، وبعدد تشكيلات ضوئية بلغت أكثر من 1500 شكل تضمنت عبارات رمضانية وأشكالاً معبرة عن روحانية الشهر.

وقالت المهندسة لطيفة علي الكويتي، مدير المشروع بقسم الإنارة: تمت زيادة كثافة الزينة هذا العام للاحتفال بالشهر الفضيل، إلى جانب اختيار ألوان وأشكال متنوعة ومناسبة.

زينة مميزة

كما تم التركيز على شارع خليفة بن زايد والشارع العام لتقديم زينة مميزة بها، وتزيين 9 تقاطعات مرورية بأبعاد جديدة وبإخراج فني حديث لتزيد من جمالية الزينة، باستخدام رموز وعبارات تعبر عن روحانية الشهر ومكانته الدينية، إلى جانب عبارات المباركة باستخدام الخطوط العربية».

وأشارت الكويتي إلى أنه تم استخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، ضمن توجهات الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم الحرص على أن تكون الزينة بشكل مريح لمستخدمي الطرقات ويتناسب مع مساحات الشوارع، حرصاً على سلامة قائدي المركبات، إلى جانب إضفاء جمالية على الطرق. وأكدت على حرص بلدية مدينة العين على إضفاء لمسة جمالية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، بحيث تحاكي روحانيات الشهر الفضيل وتبعث الراحة إلى النفوس في ليالي الشهر الفضيل. وتحرص بلدية مدينة العين قبل حلول شهر رمضان في كل عام على إضافة إنارات جديدة وبتشكيلات إسلامية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة وخصوصية الشهر الفضيل على شوارع المدينة الخضراء.