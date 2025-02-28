عدم التزام قائدي «الدراجات الهوائية» يتسبب بوفاة 10 وإصابة 174 خلال 2024

تسبب عدم التزام قائدي الدراجات الهوائية بالعلامات المرورية وأماكن القيادة المحددة لها، وعدم اتباع عوامل الأمان المتمثلة في ارتداء الخوذة والسترة الفسفورية، وعدم استخدام أضواء الدراجة التحذيرية، في وقوع حوادث أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، وإصابة 174 على المستوى الدولة خلال العام الماضي 2024.

ودعت وزارة الداخلية، سائقي الدراجات الهوائية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، وقيادة دراجاتهم على الطرق المخصصة لها والتي تم تشييدها وفق أعلى مواصفات السلامة والأمان الدولية، وعدم قيادة مركباتهم في الشوارع والطرق المخصصة للمركبات، والحذر وعدم الاندفاع بسرعة خطيرة أمام المركبات.

وأشارت إلى أن أسباب وقوع حوادث الطرق يعود إلى أن عدداً كبيراً من مستخدمي الدراجات الهوائية، يتحركون في الشوارع والطرق بصورة مخالفة للمسارات المحددة، ما يؤدي لوقوع حوادث قد تودي بحياة مستخدميها، موضحة أن بعض مستخدمي الدراجات يسيرون عكس الاتجاه، وفي تلك الأحوال يكون سائق الدراجة هو المتسبب في الحادث لسيره بصورة خاطئة.

كما دعت وزارة الداخلية، الأسر إلى ضرورة توعية أبنائهم بمخاطر قيادة الدراجات الهوائية على الطرقات المختلفة لوقايتهم من الدهس، لافتة في الوقت نفسه، بأن اتباع الإرشادات يجنب مستخدمي الدراجات الحوادث، خصوصاً أن الضحية في مثل هذه الحوادث يكون راكب الدراجة.

وناشدت هواة استخدام الدراجات الهوائية بممارسة هوايتهم في الأماكن المخصصة.