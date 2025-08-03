«الأرصاد»: 35.7 درجة مئوية متوسط الحرارة خلال أغسطس

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معدل درجات الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس الجاري سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، موضحاً أن المعدل المتوقع خلال شهر أغسطس على مستوى الدولة سيكون 35.7 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن التوقعات لشهر أغسطس تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5.3 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء يشهد زيادة خلال هذا الشهر، وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 72 %.

وأفاد المركز أن شهر أغسطس يمثل امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وقال المركز إنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار فقد تتكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وبحسب المركز فإن دورة نسيم البر والبحر تؤدي دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام، ويكون متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63 إلى 80 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 إلى 32 %.

ووفقاً للمركز فإن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.7 و36.5، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى بين 40.9 و43.2، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 و31.