استزراع الأسماك المهددة بالانقراض لزيادة المخزون في أبوظبي

أكد محمد بارشيد، رئيس قسم استزراع الأحياء المائية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على دعم تنمية الثروة السمكية في الإمارة من خلال استزراع الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة إطلاقها في البحر لزيادة المخزون الطبيعي والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وتعمل الهيئة على إنشاء مزرعة نموذجية وبحثية لاستزراع الأحياء المائية، وسوف تركز المزرعة النموذجية على اختبار تقنيات جديدة لاستزراع الأحياء المائية، وتقييم ملاءمتها لظروف إمارة أبوظبي.

كما ستكون المزرعة بمثابة مركز للتدريب والتعليم لبناء قدرات موظفي الهيئة ومربي الأحياء المائية المحتملين وطلاب المدارس والجامعات والمعاهد التخصصية والمستثمرين.

وأوضح بارشيد أن المزرعة ستوفر أيضاً البنية التحتية للبحوث التي تقوم بها الجامعات والمعاهد المتخصصة في قطاع الأحياء المائية محلياً وإقليمياً بما فيها الأبحاث المتصلة بالجينوم الزراعي في الشق المتعلق باستزراع الأحياء المائية.

وأشار رئيس قسم استزراع الأحياء المائية إلى أن الهيئة تعمل بوتيرة مستدامة على تأسيس شبكة مختبرات لأمراض الأحياء المائية الروتينية والوبائية وتطوير خطط الاستجابة والسيطرة عليها من خلال تطوير التحاليل المختبرية لها ومتطلبات الأمن الحيوي.

وإصدار وتحديث التشريعات والسياسات، وبناء قدرات الكوادر الوظيفية والمزارعين والعاملين والراغبين في الاستثمار في القطاع وتعزيز البحث والتطوير من خلال اختبار ملاءمة التقنيات الحديثة لظروف الإمارة وإيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه التربية مع تقليل التكلفة الإنتاجية الشراكات وتشجيع الاستثمار من خلال مبادرة تحديد الأراضي الصالحة لاستزراع الأحياء المائية بالإمارة على اليابسة والساحل لجذب المستثمرين بهدف زيادة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

نمو اقتصادي

وفي سياق متصل، طوّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خدمات التشخيص المختبرية والخدمات العلاجية لأمراض الأسماك، وطورت سلسلة من تحاليل البيولوجيا الجزيئية بما فيها تحاليل التسلسل الجيني والتي ستساعد في تحديد التحور الجيني في المسببات المرضية في الأسماك.

ومعرفة وبائية ومصدر المسبب المرضي والخرائط الجينية للمسببات المرضية، فضلاً عن باقة من التحاليل المخبرية والتي تشمل خدمة التشريح المرضي للأسماك، واختبارات الفحص الطفيلي لتشخيص الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية إلى جانب الزرع الميكروبي لتشخيص الأمراض البكتيرية للأسماك، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي.