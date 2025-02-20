فائزون: «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» حافز مهم للتطور

أعرب فائزون في الدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، عن سعادتهم بالتتويج بأول وأكبر جائزة من نوعها في الإمارة معنية بتحفيز الابتكار وتمكين الجهات الحكومية لتعزيز جهودها في تقديم تجربة استثنائية عبر خدمات مبتكرة وحلول فريدة، وبينوا أن الجائزة حافز مهم للتطوير في تقديم خدمات حكومية مبتكرة.

وأكدوا في تصريحات لـ«البيان» على هامش حفل توزيع الجوائز، أن الفوز بالجائزة يحمّلهم مسؤولية لمواصلة الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يصب في تقديم خدمات ذات جودة عالية، تنسجم مع رؤية دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ورسالتها، معتبرين أنها مصدر إلهام للمبادرات المبدعة، ومحصلة للجهود المتميزة التي بذلوها في تطوير العمل وخدمة المجتمع.

وأعرب أحمد العزيز، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، عن فخره واعتزازه بالفوز بالجائزة، وقال: «إن الفوز بالجائزة يعتبر تتويجاً لجهد جماعي لكافة العاملين في الهيئة، ويعكس حرصهم على التطوير المستمر ومواكبة أحدث المستجدات في علوم الإدارة الحكومية لتحقيق رفاهية المواطن واحتياجاته».

وأكد سلطان المهيري، مدير إدارة تطوير الأعمال وإسعاد المتعاملين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، تمثل حافزاً لبذل الجهد، وتحقيق مزيد من الإنجازات والابتكارات.

وأفاد الدكتور سالم العامري، مدير إدارة التميز وابتكار الخدمات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بأن الجائزة تعتبر حدثاً مهماً وكبيراً لتعزيز وتشجيع الجهات العاملة على مزيد من العمل والتطور والإنجاز، بما يسهم في ترسيخ جهود التكامل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الإدارة والعمل الحكومي بإمارة أبوظبي.

وأعربت أسماء الهاشمي، محلل رئيسي للخدمات الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالفوز بالجائزة، وقالت: «إن جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، تتمتع بقيمة معنوية واعتبارية كبرى، فهي حافز ومسؤولية لمزيد من العمل والنمو والتطور».

وقالت هدى العامري، من طاقة للتوزيع، الفائزة بجائزة نجم تجربة المتعاملين: «إن الفوز بالجائزة يعتبر وساماً على صدر كل من عمل وبذل جهوداً لترسيخ رسالة دائرة التمكين الحكومية في أبوظبي، في تطوير منظومة العمل الحكومية وتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات». معتبرة أن الفوز يأتي تقديراً للجهود التي تم بذلها من أجل التطوير والتميّز.