9.77 مليارات درهم صفقات «آيدكس ونافدكس» في أول يومين

أعلن مجلس التوازن الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لوزارة الدفاع والجهات الأمنية، إبرام 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، في اليوم الثاني من أعمال معرضي آيدكس ونافدكس 2025 وبذلك تصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين للمعرضين لـ18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليارات درهم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات المجلس لمصلحة وزارة الدفاع في المعرضين.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن مجمل الصفقات المحلية لليوم الثاني بلغ 3 صفقات بقيمة 5.57 مليارات درهم، تضمنت التعاقد مع شركة كالدس إيروسبيس لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليارات درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة دي تي إي سي اندستريز ليميتد لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 متراً بقيمة 1.38 مليار درهم.

وقال محمد سيف الزعابي إن مجمل الصفقات الدولية لليوم الثاني بلغ صفقتين بـ213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة إم بي دي إيه الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع شركة اوغوستا ويستلاند افيشن سيرفيسيز الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن المعرضين

يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه الصفقات لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة.