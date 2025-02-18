3.97 مليارات درهم صفقات اليوم الأول لـ«آيدكس ونافدكس 2025»

شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2025»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 13 صفقة بقيمة إجمالية 3.97 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس 2025».

وكشفت مهرة بلال الظاهري عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، التي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء الذخائر 685.8 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة تالس الإمارات للتكنولوجيا لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 ملايين درهم إماراتي، والتعاقد مع مجموعة إيدج لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم إماراتي.

كما تم التعاقد مع شركة كالدس لاند سيستمس لشراء آلية متعددة المهام بقيمة 1.809 مليار درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة المسعود لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة وخدمات المعاونة الفنية بقيمة 20 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لشراء منصات غير مأهولة بقيمة 299.2 مليون درهم.

من جانبه أفاد محمد سيف الزعابي بأن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الأول من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ 4 صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة راينميتال إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة راينميتال أير ديفانس السويسرية لتقديم خدمات أعمال الإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات لنظام الدفاع الجوي بقيمة 18.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ماكسار إنتيليجينس الأمريكية، لتقديم خدمات استئجار أقمار التصوير الفضائي بقيمة 31.9 مليون درهم.