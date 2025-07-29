واحات ليوا.. وجهة مثالية للزوار والسياح

تعد واحات ليوا الجميلة مثالياً للسياح والزوار لما تتضمنه من مزارع للنخيل ومسطحات خضراء، ونجحت واحات ليوا التي يتجاوز عددها خمسين واحة في أن تفرض نفسها كملتقى عائلي وخيار رئيس لخروج الأطفال والأسر والعائلات التي تحرص على الاستمتاع بهذه الطبيعة الجذابة.

وتحتضن واحات ليوا أنواعاً عديدة من النباتات البرية المحلية لما تتميز به من تحمل لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى الأشجار المحلية وأشجار الغاف والنخيل.

وحرص أبناء ليوا الذين سكنوا في مناطق الواحات على العمل في الزراعة، ولا سيما زراعة النخيل، كونها أشجاراً صحراوية تستطيع تحمل قسوة المناخ وقلة المياه لفترة طويلة، لإبراز مكانة شجرة النخيل وأهميتها في المجتمع الإماراتي، كونها أحد مكونات الهوية الوطنية.