«بلدية أبوظبي» تنظم فعاليات ترفيهية

نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي، فعاليات ترفيهية متنوعة ضمن فعالية «صيف معانا» في 6 أماكن متنوعة في كل من: حديقة الخزنة - منطقة الفلاح، وبوابة الشرق مول، ومدرسة العزة ومدرسة زايد الأول في بني ياس، وحديقة ربدان العامة، وساحة مدينة خليفة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وهدفت الفعالية إلى تنظيم برامج ترفيهية وتفاعلية تسهم في ترسيخ التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، ودعم الترابط الأسري عبر أنشطة تجمع العائلات في أجواء صيفية مميزة، حيث تم التركيز خلال الفعالية على تنمية مهارات الأطفال واليافعين، من خلال الورش التعليمية والألعاب الهادفة، وكذلك بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق أثر مستدام، يعود بالنفع على الجمهور، ويعزز الوعي المجتمعي.

وضمن هذا الإطار، نظمت البلدية فعالية ترفيهية مجتمعية في حديقة الخزنة بمنطقة الفلاح، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من الشركاء، حيث استهدفت العائلات، وركزت على الأطفال واليافعين، من خلال الأنشطة المتنوعة والورش التفاعلية للأطفال، وفقرات المسرح الترفيهي العائلي، والألعاب المائية، وفقرة دورية السعادة، كذلك تم توفير عربات طعام متنقلة، وتقديم هدايا للأطفال المشاركين.

كما تم تنظيم ورش توعوية وأنشطة ترفيهية ورياضية في بوابة الشرق مول، ومدرسة العزة ومدرسة زايد الأول في بني ياس، استهدفت جميع أفراد المجتمع، وتضمنت أنشطة وورشاً ترفيهية ورياضية، منها ورشة توعوية حول نادي بركة الدار، وورشة توعوية حول مكافحة الحرائق، وورشة توعوية صحية.

كما نظمت أيضاً البلدية في حديقة ربدان العامة فعاليات استهدفت الأطفال والشباب، وتضمنت أنشطة عملية، وألعاباً ترفيهية، وورشاً ومحاضرات توعوية، من بينها ورشة توعوية حول إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، وورشة حول إعادة تدوير المواد، وورشة عن الزراعة المنزلية، وورشة توعوية عن الأمراض الشائعة في فصل الصيف.