انطلاق النسخة الأضخم من «آيدكس» و«نافدكس» في 17 الجاري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2025»، من 17 ولغاية 21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتستقطب الدورة السابعة عشرة لمعرض آيدكس والدورة الثامنة لمعرض نافدكس ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، كوكبة من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والخبراء المتخصصين بقطاع الصناعات الدفاعية، لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية والحلول في قطاع الصناعات الدفاعية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

محطة بارزة

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي للإعلان عن التفاصيل: «تُمثل دورة 2025 محطة بارزة في مسيرته الممتدة على مدى 32 عاماً من النجاح، ويشهد الحدث اهتماماً عالمياً غير مسبوق، مما يعكس تنامي تأثيره في قطاع الدفاع والأمن، ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا الرؤية الاستشرافية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فقد أسهمت توجيهاته الحكيمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجالات الدفاع والأمن».

وأضاف: «يوفر معرضا «آيدكس ونافدكس» منصة عالمية تجمع صنّاع القرار والخبراء لاستكشاف أحدث التطورات في تقنيات الدفاع والابتكار، كما تلعب هذه المعارض دوراً محورياً في تعزيز الأمن الدولي وترسيخ السلام العالمي، وشهدت هذه الدورة حضور كبرى شركات الدفاع العالمية ووفود رفيعة المستوى والمتخصصين والخبراء في القطاع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المعارض ودورها في رسم ملامح مستقبل صناعة الدفاع العالمي.

وقال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025: «منذ انطلاقه عام 1993، أصبح معرض آيدكس علامة فارقة في قطاع الدفاع العالمي، وأسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في هذا المجال، كما يُعد معرض نافدكس (NAVDEX) شاهداً على التزامنا بالابتكار والأمن المستدام، حيث يعكس التطورات المتسارعة في التقنيات البحرية، ويشكل منصة رائدة لعرض أحدث الحلول الدفاعية في القطاع البحري».

توسع كبير

وأضاف: لقد شهد المعرضان على مدار السنوات الماضية توسعاً كبيراً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصفقات المعلنة وزيادة عدد الوفود الرسمية، كما يسجل مؤتمر الدفاع الدولي 2025 رقماً قياسياً جديداً، حيث يستضيف أكثر من 1,800 مشارك، بزيادة 414 % منذ انطلاقه عام 2015، مما يعكس الأهمية المتزايدة للحوار الاستراتيجي في تشكيل مستقبل الدفاع.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العليا أن هذا الحدث لا يقتصر فقط على العروض التقنية والصفقات التجارية، بل يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة وتعزيز الثقة والتعاون الدولي في مجالات الدفاع والأمن، وأن هذا الالتزام يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الابتكار، والتنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في صناعة الدفاع، حيث يتم العمل من خلال تنظيم آيدكس ونافدكس 2025 إلى تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية، وتوسيع شبكتها الدولية، وترسيخ مكانة الإمارات كشريك رئيسي في تطوير الحلول الدفاعية المستقبلية.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «منذ انطلاقته الأولى في عام 1993 شهدت دورات المعرض قفزات نوعية من حيث المساحة وعدد الشركات العارضة والدول المشاركة، وستكون الدورة الحالية متميزة واستثنائية من كافة النواحي».

زيادة في المشاركة

وكشف الظاهري عن أن دورة عام 2025 من المعرضين شهدت زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1,565 شركة من 65 دولة وعندنا نمو بمقدار 16 % في عدد الشركات المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، والمساحة الإجمالية للمعرض زادت بنسبة 10 % مقارنة بالدورة السابقة وصلنا إلى 181,501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 % مقارنة بالدورة الماضية.

وقال: «تشهد الدورة الحالية مشاركة 41 جناحاً وطنياً، ونحن فخورون بأن أكبر جناح وطني مشارك في المعرض هو الجناح الإماراتي، بمساحة 25 ألف متر مربع بنسبة زيادة 4 % مقارنة بالدورة السابقة، كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة وتبلغ نسبة الشركات الوطنية 16 % من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 %».

وعلى صعيد متصل سيتم عرض ما يزيد على 3,300 منتج وتقنية في دورة عام 2025 من المعرضين، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي يلعبه معرضا آيدكس ونافدكس في دعم قطاع الصناعات الدفاعية.

من جانبها قالت منى أحمد الجابر، المتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025»: إن مشاركة المجلس كـ«شريك رئيسي» للمعرضين، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تعكس التزامه الراسخ بتطوير منظومة الدفاع، وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لاستعراض إنجازات المجلس في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.