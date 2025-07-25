60 طفلاً استفادوامن برنامج «جيل 71» الصيفي في أبوظبي

اختتمت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، البرنامج التربوي الصيفي «جيل 71»، الذي يستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً في أبوظبي، واستفاد منه أكثر من 60 طفلاً، حيث خاضوا تجربة تفاعلية متكاملة جمعت بين التعلم والمتعة وتعزيز الهوية الوطنية.

واشتمل البرنامج على ورش الضيافة وترسيخ مفاهيم السنع وتعلم مهارات تترجم القيم إلى سلوب وطني إيجابي، وأعلنت الأكاديمية أنها تستكمل هذا البرنامج في كل من العين ودبي وأس الخيمة حتى مطلع أغسطس.

وأشارت الأكاديمية إلى أن البرنامج الذي يُقام تماشياً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، يُعد مبادرة وطنية مبتكرة تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية لدى النشء، من خلال ورش تدريبية تفاعلية تُعقد خلال العطلة الصيفية في أربع مدن بالدولة، ويُقدَّم البرنامج بالمجان وباللغة العربية، ويُنفذ بشكل منفصل للفتيان والفتيات.

وجاء اختيار اسم «جيل 71» استلهاماً من عام الاتحاد 1971، تأكيداً على أهمية بناء جيل يحمل إرث المؤسسين، ويواصل المسيرة بقيم أصيلة وولاء راسخ لوطنه.