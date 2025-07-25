«الرقابة الجوية» في أبوظبي يرصد المخالفات الزراعية

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مشروع الرقابة الجوية يهدف إلى تطوير نظام رقابي ذكي يعتمد على تقنيات التصوير الجوي الحديثة لرصد الممارسات الزراعية بدقة.

ويتيح النظام تنفيذ عمليات مراقبة دورية وشاملة للأراضي الزراعية والعزب، ما يعزز قدرة الهيئة على رصد المخالفات الزراعية، ويدعم جهود تحسين جودة وسلامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي بشكل مستدام، ويشمل المشروع كافة المزارع والعزب الواقعة ضمن نطاق إمارة أبوظبي متمثلة في مدينة أبوظبي والعين والظفرة.

وقالت الهيئة إن المشروع الذي تم إطلاقه منذ العام الماضي يسهم في تمكين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للكشف المبكر عن الأنشطة غير الملتزمة، مثل الاستخدام غير القانوني للأراضي الزراعية وسوء إدارة المياه أو الممارسات الزراعية غير السليمة، كما يسهم في تعزيز الامتثال للوائح والاشتراطات المعتمدة من خلال تغطية رقابية موسعة ودقيقة بشكل دوري.

وحول إمكانية تطبيق هذا المشروع على المستوى الاتحادي أكدت الهيئة أن المشروع يغطي المزارع والعزب الخاضعة للوائح المحلية في أبوظبي فقط.

كما أنه يطبق على نطاق محلي وفق اللوائح المحلية المعمول بها في الإمارة، ولا توجد في الوقت الراهن خطة لتوسيع نطاق المشروع على مستوى اتحادي، إلا أن مخرجاته قد تسهم في بناء نماذج قابلة للتطبيق في نطاق أوسع مستقبلاً.