مخالفة صياد بأبوظبي لاستخدامه «شباك النايلون»

حررت هيئة البيئة-أبوظبي مخالفة بيئية ضد صياد استخدم شباك صيد مصنوعة من النايلون في إحدى المناطق الساحلية، وهي مخالفة للتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة.

وأكدت الهيئة أن حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة، وأن التزام الصيادين بالقوانين يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، ودعت جميع الصيادين إلى ضرورة استخدام المعدات المصرح بها فقط، وتجنب الأدوات المحظورة، لتحقيق التوازن البيئي واستمرار موروث الصيد المستدام.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من نتائج التعدي على الحياة البحرية الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة.

وقالت الهيئة «نشدد على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي يعد إرثاً طبيعياً فريداً نعتز به في دولة الإمارات ونعمل على حمايته لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها أمنياً وبيئياً».

وكانت الهيئة قد حررت خلال الربع الأول من العام الجاري، عدداً من المخالفات البيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري.