باقة فعاليات في العين لاستثمار أوقات الفراغ

حرصت العديد من الجهات والمؤسسات في منطقة العين، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، على إعداد وتنظيم وإطلاق باقة جاذبة ومشوقة من الفعاليات والبرامج الصيفية التي تستهدف الأطفال واليافعين، وفئة الشباب أيضاً، وذلك ضمن خطة شاملة، تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى المستهدفين خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأطلقت كلية التربية بجامعة الإمارات فعاليات المخيم الصيفي الثاني 2025، المخصص لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، وذلك ضمن جهودها المجتمعية الهادفة إلى تطوير مهارات الأطفال، واستثمار العطلة الصيفية في أنشطة تعليمية وترفيهية مفيدة.

ويستمر المخيم لمدة أسبوعين، ويتضمن برنامجاً يومياً متنوعاً من الأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في عدد من المجالات، مثل الرياضيات، والعلوم، والفنون، واللغات، من خلال بيئة تعليمية توازن بين المرح والمعرفة، وتشجع على التفكير الإبداعي، والعمل الجماعي، والتواصل.

ويشارك في المخيم 27 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، بإشراف 16 معلماً ومعلمة من طلبة كلية التربية، الذين تم اختيارهم من أصل 60 متقدماً، يمثلون تخصصات مختلفة، ومرحل دراسية متنوعة.

وقال الدكتور أحمد الكعبي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية التربية بالجامعة: نحرص في كلية التربية على تعزيز دورنا المجتمعي، من خلال مبادرات تفاعلية، مثل هذا المخيم، الذي لا يقتصر أثره على الأطفال فحسب، بل يمتد ليمنح طلبتنا فرصة تطبيقية لصقل مهاراتهم التربوية، وتعزيز حسهم بالمسؤولية، ونطمح إلى تطوير هذا النموذج، ليصبح مشروعاً جامعياً شاملاً، يخدم المجتمع بشكل أوسع.

كما انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 25، وذلك تحت شعار «استراح وقيض بهيلي»، والذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، متضمناً باقة من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة الترفيهية والرياضة والإبداعية، وأخرى تسهم في تعزيز برامج الذكاء الاصطناعي.

وقالت مريم حمد الشامسي الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: يحمل البرنامج الوطني الصيفي في موسمه الجديد شعار «استراح وقيض بهيلي»، وهو موجّه لأجيال منطقة العين بمختلف الأعمار، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحس الوطني بالولاء والانتماء، لا سيما في ظل إعلان القيادة الرشيدة واستهدافها بأن يكون 2025 عاماً للمجتمع، حيث تتضافر فيه الجهود لخدمة فئات المجتمع بكافة شرائحهم.

وتحديداً يستهدف البرنامج الوطني الصيفي الفئة العمرية من 5 حتى 18 عاماً للإناث، ومن 5 وحتى 14 عاماً للذكور، وذلك من يوم الاثنين وحتى الخميس المخصص للرحلات.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المنتسبين للبرنامج، وصقل قدراتهم الفكرية والإبداعية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال أوقات الفراغ استغلالاً مثمراً، يثري معارفهم، ويعزز ثقافتهم في مجال الاستدامة وحب القراءة وشغف الموروث، والتعرف إلى الحرفيات المعززة لتاريخ وحضارة دولة الإمارات».

واستضافت منطقة العين أيضاً البرنامج التدريبي «بيسين»، لتعليم البرمجة بنسخته الأولى، وذلك باتفاق بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع، واتفاقية مع أكاديمية «42 أبوظبي»، ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود المشتركة، لتمكين الكفاءات الشابة، وتأهيل جيل جديد من المبرمجين ورواد الأعمال، بما ينسجم مع التزام أبوظبي بدعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال.