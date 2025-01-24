«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطور تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تطوير إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، الذي يغطي جميع مرافق الرعاية الاجتماعية العاملة في إمارة أبوظبي، سواء كانت مرافق حكومية أو خاصة، من خلال 3 أسس، تتمثل في المقارنة المعيارية مع 6 من أبرز المؤسسات الدولية في مجال ضمان الجودة، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية في الإمارة لوضع إطار خاص بالقطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي، ومراجعة المعايير من قبل 4 خبراء دوليين.

«ريادة»

وأوضحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن إطار «ريادة» يسهم في تحقيق 5 نتائج رئيسية، تتمثل في تحقيق رفاهية المواطنين والحفاظ على مصالح المستفيدين، ودعم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية عالية الجودة في الإمارة وتعزيزها.

فضلاً عن ضمان الامتثال لمعايير الرعاية الاجتماعية الموضوعة، واعتماد نموذج واضح وشفاف لتقييم جودة الخدمة، هذا بالإضافة إلي ضمان أن يكون لدى أخصائي الرعاية الاجتماعية المؤهلات والمهارات المطلوبة.

وتشجيع الابتكار والتحسين المستمر في مجال الرعاية الاجتماعية. ويأتي هذا النظام في إطار سعي الدائرة لترسيخ ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، مع التركيز على المستفيدين، وضمان تلبية احتياجاتهم.

تحسين

وأكدت الهيئة أن منشآت الرعاية الاجتماعية تشمل 4 من الخدمات، تضم أولاً الرعاية النهارية والعلاج والتأهيل، حيث يقضي الأفراد عدداً محدداً من الساعات في اليوم لتلقي الرعاية المؤقتة أو الاستشارة والدعم النفسي والتربوي والتعليمي، وإعادة تأهيل أصحاب الهمم والاستشارات الأسرية.

بينما تتمثل الخدمة الثانية في دور الإيواء الداعمة مثل دور الإيواء للمعنفين والمتضررين ودور الأيتام وكبار السن وأصحاب الهمم، بينما تشمل الخدمة الثالثة «الخدمات الاجتماعية».

والتي تختص بإعادة التأهيل المجتمعي والرعاية المؤقتة للأسر والخدمات المعيشية المدعومة والعلاج المنزلي، في حين تتمثل الخدمة الرابعة في «الخدمات الرقمية والهاتفية»، وتشمل تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية عن بعد.

وأشارت الهيئة إلى أن الإطار يعمل على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بما يضمن توفير حلول مبتكرة ومستدامة، تعكس احتياجات المجتمع المحلي.

بالإضافة إلى ذلك يركز إطار «ريادة» على تعزيز ثقافة الجودة والمساءلة بين مزودي الخدمات، لضمان تقديم خدمات تتسم بالشفافية والاحترافية، وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن إطلاق إطار «ريادة» يعكس التزامها الدائم بتحقيق رؤية أبوظبي في تعزيز الرفاه الاجتماعي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يلبي تطلعات المجتمع.