تحذير مرتادي البر من مخاطر النباتات غير المعروفة

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مرتادي البر من مخاطر تناول النباتات والأعشاب البرية أو الموسمية التي تنمو خلال فصل الشتاء في المناطق الصحراوية وأماكن التخييم بعد نزول الأمطار، دون التأكد من معرفتها مسبقاً، والتيقن من أنها شائعة وتؤكل بين عموم الناس، وغسل هذه النباتات وتنظيفها، وأن تؤكل بكميات معتدلة.

حملات

ودعت الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها الرقمية، إلى اتباع اشتراطات السلامة الغذائية، خلال رحلات البر والتخييم التي تضمن لهم غذاء آمناً وبيئة صحية لا تشوبها المخاطر الصحية التي تكدر عليهم أوقاتهم، نتيجة إصابتهم بالأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، لافتة إلى أنها تسعى من خلال الحملات التوعوية والتفتيشية إلى الاطلاع على الواقع الغذائي في أماكن التخييم، والتحقق من سلامة طرائق تداول الغذاء بمختلف مراحله، والتأكد من أن جميع أساليب نقل وتخزين المواد الغذائية تتم بالشكل الأمثل.

ونشرت الهيئة عبر منصاتها الرقمية جملة من الإرشادات المهمة أثناء القيام برحلات البر والتخييم منها ضرورة التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ الأغذية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والتأكد من وضع اللحوم والدجاج النيئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة، أو التي لا تحتاج إلى طبخ، مثل الخضار والفاكهة، وعند استخدام المعلبات مثل المربى والأجبان والتونة والعصائر وغيرها في رحلات البر يفضل استخدام عبوات صغيرة الحجم لضمان استهلاكها بالكامل بعد فتحها.

نظافة

وشددت الهيئة في منشوراتها على ضرورة المحافظة على نظافة الأيدي وكافة الأدوات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام واستخدام المناديل الورقية لتنظيف الأيدي، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء مع تركها بعيدة عن مكان التجمع بحيث تتخلص من جميع أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها، كما ينصح بتفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة.

وفي سياق متصل، أوصت الهيئة بأهمية استخدام عبوات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة لتفادي التلوث العرضي وانتقال الأمراض، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج الخيام بصفة مستمرة ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية.

كما أكدت الهيئة ضرورة التخطيط المسبق للوجبات عند القيام بالرحلات البرية، وتجهيز كميات مناسبة من الطعام لتفادي هدر الغذاء وحفظاً للنعمة.