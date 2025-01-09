اعتماد 385 مشروعاً للأبنية الخضراء في أبوظبي

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن اعتماد 385 من المشاريع والأبنية الصديقة للبيئة منذ مطلع العام الجاري، منها 304 مشاريع في مرحلة التصميم و81 في مرحلة الإنشاء.

وتنسجم هذه المشاريع مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة فيما يتعلق بأهمية اتباع أفضل الممارسات التي من شأنها تطبيق معايير الاستدامة في كل المجالات، وضمن إطار استراتيجية متكاملة لترسيخ قيم الاستدامة تساهم بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقطاع تخطيط المدن «قسم الأبنية المستدامة» في تحقيق هذا الهدف من خلال تمكينها للعديد من المبادرات التي تتعلق بالاستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

نظام تقييم

وأفادت البلدية أن «نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ» هو نظام تقييمي يتدرج من لؤلؤة وحتى خمس لآلئ، ويهدف إلى تقييم المباني بناءً على المتطلبات التي تم تطبيقها عليها، حيث يتطلب النظام تطبيق متطلبات استدامة بدرجة لؤلؤتين على الأقل على المشاريع ذات التمويل الحكومي، ولؤلؤة واحدة على الأقل للمشاريع ذات التمويل الخاص.

بنود

وأضافت البلدية إن هناك 6 بنود رئيسة يتم تطبيقها ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، وتندرج تحتها العديد من البنود الفرعية، حيث إن من هذه البنود الرئيسة بنود تتعلق بالأنظمة التطويرية المتكاملة، الأنظمة الطبيعية، المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً، المياه، الطاقة بالإضافة إلى مواد البناء، إذ يقوم قسم الأبنية المستدامة ضمن البند (المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً) بالتركيز على جودة الهواء الداخلي لجعل المباني قابلة للعيش داخلياً، وأيضاً التأكد من وجود وسائل التظليل الكافية في الأماكن الخارجية، ومنها مواقف المركبات وممرات المشاة، وهذا جزء من تفعيل الأريحية الخارجية للقاطنين في المباني.