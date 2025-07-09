29 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز سلامة الغذاء في أبوظبي

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكثر من 29661 ألف زيارة تفتيشية في الربع الأول من العام الجاري، شملت جميع المنشآت الغذائية في الإمارة، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة الأغذية وتطبيق الممارسات الغذائية والزراعية الجيدة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية شملت مختلف فئات المنشآت الغذائية، بما في ذلك المطاعم، والمخابز، ومحال بيع الأغذية، والمنشآت الزراعية والحيوانية.

إضافة إلى مزارع الإنتاج المحلي، وحرص المفتشين خلال تلك الجولات على التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير النظافة العامة، وسلامة عمليات التخزين والنقل والعرض.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية لا تهدف فقط إلى رصد المخالفات، بل تركز كذلك على التوعية وتصحيح الممارسات الخاطئة، من خلال تقديم الإرشادات الفنية، وعقد جلسات تثقيفية للعاملين في المنشآت الغذائية، بما يضمن تعزيز ثقافة السلامة الغذائية وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

ولفتت الهيئة إلى جهودها ضمن مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي والذي يعتبر أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط ويضم (10) جهات حكومية، حيث يسعى المشروع إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في إمارة أبوظبي.

وشددت الهيئة على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين،.

كما تسعى الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال سلامة الغذاء لضمان حصول المستهلكين في أبوظبي على غذاء آمن وسليم يلبي احتياجاتهم الغذائية.

وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضاً تنظيم 85 دورة تدريبية متخصصة في مجال تحليل المخاطر وسلامة الغذاء، استفاد منها آلاف العاملين في القطاع، إلى جانب إجراء أكثر من 115 ألف تحليل مخبري في مختبرات الأمن الحيوي للكشف المبكر عن التلوث والأمراض ذات العلاقة بالغذاء.

وأكدت الهيئة التزامها بتبني أحدث التقنيات في مجال الرقابة والتفتيش، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم يلبي احتياجات المستهلكين في إمارة أبوظبي، ويُرسّخ مكانة الإمارة كمركز ريادي في الأمن الغذائي المستدام.