6 خدمات تفاعلية ذكية توفرها «أدافسا التعليمية» لتعزيز القطاع الزراعي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن منصة أدافسا التعليمية التي تعد أحدث ابتكاراتها في مجال الزراعة الرقمية، تدعم 6 خدمات أساسية لتعزيز المعرفة الزراعية وإنشاء مجتمع زراعي رقمي متكامل يخدم المزارعين والهواة في الإمارات، وبفضل الخصائص المتنوعة للمنصة، تُمكن «أدافسا» المستخدمين من الحصول على إرشادات تفصيلية وأدوات ذكية تسهم في خفض استهلاك الموارد، مما يعزز الاستدامة ويقلل من البصمة الكربونية في الزراعة.

وأوضحت الهيئة أن منصة «أدافسا التعليمية» توفر دورات تدريبية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى مثل الهندية والأوردو والمليالم، وذلك لضمان وصول المحتوى التعليمي إلى أوسع شريحة ممكنة من المستخدمين، ودعم جهود الهيئة في توسيع نطاق المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي، وتغطي هذه الخدمة كافة الدورات التي تتبنى مواضيع متقدمة في الزراعة والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، يتم بثها مباشرة عبر الإنترنت، ما يتيح للمتدربين متابعة الدروس والتفاعل مع المدربين في الوقت الفعلي.

استشارات

وأشارت الهيئة أن هذه الخدمات تتضمن أيضاً خدمة الاستشارات عن بُعد، والتي تُعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المزارعين، حيث يمكنهم الاستفادة من نصائح خبراء الهيئة بشكل مباشر في مجالات متنوعة، مثل إدارة الموارد الزراعية، التقنيات الحديثة في الزراعة، والحفاظ على صحة النبات والحيوان.

وأوضحت الهيئة أنها وفرت مكتبة رقمية شاملة عبر المنصة، تتضمن موارد معرفية متجددة تشمل وثائق إرشادية، فيديوهات تعليمية، صوراً توضيحية، ودراسات حالة، تُعد المكتبة مصدراً متميزاً للمزارعين والهواة لزيادة معارفهم وتوسيع آفاقهم حول أفضل الممارسات الزراعية والغذائية.

تشخيص

كما أسهمت المنصة في توفير خدمة مهمة تتمثل في وضع أداة التعرف على أعراض الأمراض النباتية، التي تمكّن المستخدمين من تصوير النباتات والحصول على تشخيص فوري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يسهل على المزارعين اكتشاف الأمراض واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر.

حاسبات ذكية

وفي سياق متصل، وفرت المنصة خدمة مهمة تتمثل في الحاسبات الذكية، مثل حاسبة الري وحاسبة العائد على الاستثمار، التي تساعد المستخدمين في تقدير التكاليف والجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية، وتسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

وتوفر «أدافسا التعليمية» روبوت دردشة ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين التفاعل مع المنصة بطريقة سهلة وسريعة، ويقدم لهم إجابات دقيقة لاستفساراتهم حول مختلف المواضيع الزراعية والغذائية، مما يسهم في تسهيل رحلة المستخدم وزيادة الاستفادة من الخدمات المتاحة.

اكتفاء

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن منصة «أدافسا التعليمية» تنسجم مع أهداف برنامج «ازرع الإمارات» الذي أطلقته القيادة الرشيدة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي العام الماضي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الوعي حول أهمية الزراعة المنزلية والممارسات الزراعية المستدامة .