23 مزرعة مرخصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عدد المزارع التي قامت بترخيص نشاط بيوت العطلات بلغ 23 مزرعة في إمارة أبوظبي، وأوضحت أنه بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.

فقد تم السماح بممارسة (71) نشاطاً من الأنشطة الاقتصادية في المزارع بينها 8 أنشطة ترفيهية وفق شروط وضوابط، ويأتي ذلك في إطار المساعي الحثيثة لتشجيع المزارعين على استثمار مزارعهم بما يسهم في تسويق منتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق المحلية، وتنويع مصادر دخل ملاك المزارع، بما يؤدي إلى المساهمة في الناتج المحلي للإمارة.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أنه بموجب القرار تتضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية 4 فئات، وهي: الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشق النباتي، وعددها 21 نشاطاً اقتصادياً، إضافةً إلى 24 نشاطاً اقتصادياً ترتبط بالشق الحيواني.

بينما تم اعتماد 18 نشاطاً اقتصادياً تتصل بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافةً إلى 8 أنشطة ترفيهية اقتصادية، أبرزها نشاط بيوت العطلات.

وقالت الهيئة في سياق متصل إن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزرعة مقترن بشروط محددة تتمثل في وجود أحد أنشطة الإنتاج النباتي أو الحيواني في المزرعة، وألا تتجاوز المساحة المستغلة في ممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداعمة نسبة 30% من مساحة المزرعة الإجمالية.

فضلاً عن اقتصار ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مالك المزرعة فقط، ويجب أن تكون الرخصة التجارية صادرة باسمه، واستيفاء كافة المتطلبات الصادرة من السلطة المختصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزرعة.

بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات التطوير والبناء المعتمدة لدى السلطة المختصة، وتنفيذ متطلبات الأمن الحيوي في المزارع، وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة المعمول بها لدى الهيئة والسلطة المختصة. وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذر ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها عن 10,000 جزء في المليون.

حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة، كتربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار، أو تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق) أو تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات) من الأنواع التي تحدِّدها الهيئة ويُشترط وجودها في المزرعة.