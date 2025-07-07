الكشف على 22 ألف إرسالية غذائية مستوردة خلال 3 أشهر في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عدد الإرساليات الغذائية المستوردة التي تم الكشف عليها بلغ 22.713 إرسالية خلال الربع الأول مع العام الجاري ويأتي ذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لضمان سلامة الغذاء الوارد للإمارة وضمان جودته، وزيادة الوعي بأهمية اتباع الممارسات الصحيحة في هذا المجال.

وأشارت الهيئة أن نظام الواردات والصادرات الغذائية يساعد المستوردين والمصدرين على تقديم طلباتهم ومتابعتها وتسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، كما يوفر خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى المنافذ، ويتيح خاصية تتبع الطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي، كما يعد مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط ويضم 10 جهات حكومية، ويسعى إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في الإمارة.

إحصائيات

وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه بلغ عدد الإشعارات باشتباه تسمم غذائي تمت الاستجابة له 522 إشعاراً خلال 3 أشهر، فضلاً عن الاستجابة لـ105 إخطارات صادرة وواردة في أبوظبي، وأكثر من 1.166 حالة واردة من المجتمع.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة ذاتها بلغ عدد الزيارات الإشرافية لتطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المسالخ 113 زيارة، كما بلغ عدد الحملات التفتيشية العامة على المنشآت الحيوانية 2.027 حملة، في حين بلغ عدد الزيارات الإشرافية لتطبيق متطلبات الأمن الحيوي في أسواق المواشي 160 زيارة.

أنظمة ذكية

وتتبنى الهيئة أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يعزز رفاهية وسلامة المجتمع، ونجح تطبيق التفتيش الذكي، الذي أطلقته الهيئة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية «جي بي اس» لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، في تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية الميدانية، ويتميز التطبيق بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

امتثال

أما تطبيق «تقييم زادنا» الذي أطلقته الهيئة لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، فحقق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ما أسهم في زيادة نسبة امتثال المنشآت الغذائية بالإمارة، ويتيح التطبيق لجمهور المستهلكين الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت في برنامج «صحي» التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة.