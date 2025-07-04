تصنيف 1000 من الأنواع البرية والبحرية في أبوظبي لحمايتها من مخاطر الانقراض

نظمت هيئة البيئة-أبوظبي أول ورشة تدريبية من نوعها لتأهيل مقيمي القائمة الحمراء في تصنيف أكثر من ألف نوع من الأنواع البرية والبحرية في الإمارة، ما يسهم في إعداد مؤشر القائمة الحمراء ورصد مخاطر الانقراض، فضلاً عن رسم سياسات فعالة لصون الأنواع وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستدامة التي تبذلها الإمارة لحماية التنوع البيولوجي.

وأوضحت الهيئة أن قائمة أبوظبي الحمراء تعد إضافة جديدة تسهم في تعزيز الوعي بالتهديد الذي يواجه الأنواع الموجودة في أبوظبي، وقد تم وضع تقييمات حالة التهديد باستخدام معايير القائمة الحمراء المعترف بها دولياً التي طورها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

كما خضعت لمراجعة خارجية مكثفة من فريق من الخبراء من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وسلطة القائمة الحمراء وخبراء مستقلين، وتكمل قائمة أبوظبي الحمراء القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، التي تضطلع بها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتتماشى مع تطوير هذه القوائم على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وأكدت الهيئة أنه مع تصنيف أكثر من 30% من إجمالي الأنواع المقيّمة على أنها مهددة بالانقراض، وستساعد قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية الهيئة في إعطاء الأولوية لإجراءات الحفاظ على بعض الأنواع الأكثر عرضة للتهديد في الإمارة، التي قد تشمل تطوير مراقبة أكثر منهجية، بالإضافة إلى الحفاظ على أنواع محددة ووضع خطط عمل لحمايتها.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إجراء التقييمات من قبل فريق من الباحثين العاملين في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، بدعم من لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونتيجة لذلك سيساعد ذلك هيئة البيئة-أبوظبي في إجراء مثل هذه التقييمات في المستقبل لتقييم حالة الأنواع، وقياس فعالية إجراءات الحفظ المتبعة، وتوجيه الهيئة في اتخاذ القرارات الفعالة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي سياق متصل، تقوم هيئة البيئة-أبوظبي بتنفيذ عدد من المشاريع الأكثر طموحاً ونجاحاً على مستوى العالم لإعادة توطين الأنواع التي كانت على حافة الانقراض، مثل المها العربي والمها الأفريقي (أبو حراب)، وتأوي أبوظبي الآن أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.