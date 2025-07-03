100 طن من الأسماك الإنتاج السنوي المتوقع لـ«مزرعة دلما» في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي عن بدء إنتاج مزرعة أسماك دلما للأسماك المحلية مثل الصافي والشعري والقابط والهامور، ومن المتوقع أن تنتج المزرعة سنوياً ما يزيد على 100 طن من الأسماك المحلية، ويأتي هذا المشروع، الذي أطلقته الهيئة في أبريل 2024، ليكون أول مزرعة متخصصة في استزراع الأسماك المحلية بجزيرة دلما.

وذلك باستخدام نظام الأقفاص البحرية، ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو دعم استدامة الثروات البحرية في الإمارة، ورافداً مهماً لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية المحلية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي البيئية والاقتصادية طويلة المدى.

ويهدف المشروع إلى تعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال استزراع الأنواع السمكية المحلية، من خلال تخفيف الضغط على المخزون السمكي الطبيعي في مياه الدولة، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي البحري، عبر توفير بدائل محلية عالية الجودة، فضلاً عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد الأزرق، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستزراع البحري المستدام، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الهيئة في سياق متصل أنها لم تدخر جهداً لدعم وتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالأقفاص البحرية في إمارة أبوظبي، فمن خلال تنفيذ مشروع النمذجة الهيدروديناميكية، الذي تم خلاله دراسة ثلاثة مواقع غرب وجنوب شرق جزيرة دلما، لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومعرفة عدد أطنان الأسماك، التي يمكن تربيتها في الأقفاص البحرية على نحو مستدام في البيئة البحرية.

وخلصت نتائج المشروع إلى أن تلك المواقع مناسبة لإنشاء نظام الأقفاص البحرية لاستزراع الأسماك. وعليه قامت الهيئة بالبدء في تنفيذ المشروع التجريبي لاستزراع الأسماك في أقفاص بحرية بجزيرة دلما.

كما أطلقت الهيئة مشروعاً لتحديد المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع في البيئة البحرية لمنطقة السلع الواقعة بمنطقة الظفرة، وذلك تماشياً مع سياسة أبوظبي للاستزراع المائي المستدام، حيث تم الانتهاء من جمع البيانات، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحديد المعايير البيئية والفنية لاختيار الموقع، بالإضافة إلى تحديد مواقع الاستزراع المائي المناسبة داخل مياه السلع.