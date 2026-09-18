إعداد بنية تحتية لـ20 مشروعاً سكنياً في أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية لـ20 مشروعاً سكنياً موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وفي مدينة أبوظبي، أوضحت الهيئة أن مشروع النهضة السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة به خلال الربع الثالث من عام 2028.

أما في منطقة الظفرة، فأشارت الهيئة إلى أن الربع الأول من العامين المقبلين سيشهد إنجاز مشروعين أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية، إذ من المتوقع الانتهاء من مشروع النايفة خلال الربع الأول من عام 2027، في حين سيتم استكمال مشروع مدينة زايد في الربع الأول من عام 2028.

وفي مدينة العين، من المقرر الانتهاء من مشروع النباغ في الربع الثالث من عام 2027، في حين يستهدف استكمال مشروع القطاع الشمالي خلال الربع الثالث من عام 2028.

كما من المتوقع إنجاز مشاريع سويحان وناهل وهيلي، إضافة إلى مشاريع الوقن وأم غافة والصاروج، خلال الربع الأول من عام 2027، بينما سيتم الانتهاء من مشروع منطقة الهير ومشروع الوقن خلال الربع الأول من عام 2028.

وتشمل قائمة المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع مزيد المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028، ومشروع الواحة في الفترة نفسها، إلى جانب مشروع العامر ومشروع النود (المرحلة الثانية) اللذين يستهدف إنجازهما في الربع الثالث من عام 2028. كما تتواصل الأعمال في مشروع حي عالية ومشروع عرق الزهر، حيث من المقرر استكمالهما خلال الربع الرابع من عام 2028.