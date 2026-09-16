10 ملايين درهم لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدورة الخامسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي «2026 - 2027»، وأوضحت اللجنة العليا للجائزة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ 10 ملايين درهم، موزعة على 13 فئة رئيسة، من بينها فئتان جديدتان هما أفضل منفذ تسويقي داعم وصانع الأثر الزراعي، كما تتضمن الدورة 97 مسابقة مصاحبة مقارنة بـ 77 مسابقة في الدورة الماضية، بزيادة تصل إلى 26 %، إضافة إلى تنظيم خمسة مهرجانات ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وقالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورئيس اللجنة العليا للجائزة، إن الجائزة التي تحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أصبحت إحدى أهم المبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة التطوير الزراعي في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن الجائزة تحولت إلى محطة فارقة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الإنتاج النباتي والحيواني، بما يعزز مكانة المنتج المحلي ويرسخ منظومة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 3395 مشاركاً، وحضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ أكثر من 159 ألف زائر لجناح الجائزة ضمن مهرجات الشيخ زايد بالوثبة.

وأفادت بأن الدورة الخامسة تأتي برؤية أكثر اتساعاً وطموحاً، كما استحدثت اللجنة العليا فئتين جديدتين هما أفضل منفذ تسويقي داعم، وصانع الأثر الزراعي، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي.

وأكد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، أن الدورة الخامسة تشهد توسعاً غير مسبوق في عدد المسابقات والفعاليات المصاحبة، بحيث أصبحت تغطي مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، لتشمل 57 مسابقة للثروة الحيوانية، و7 مسابقات نباتية، و14 مسابقة غذائية، و10 مسابقات للعسل، و9 مسابقات للزهور.