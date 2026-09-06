سيف بن زايد: توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي، واطّلع سموه على أبرز المشاركات والخدمات والمبادرات الأمنية والتوعوية التي تقدمها شرطة أبوظبي لزوار المعرض.

وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجهود منتسبي شرطة أبوظبي ومستوى المشاركات المقدمة في المعرض، مؤكداً أهمية مواصلة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الحياة والأمن والأمان في المجتمع.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تتضمنه المنصة من مشاركات متنوعة تعكس تطور منظومة العمل الشرطي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

حمدان بن محمد بن زايد خلال اطّلاعه على بندقية صيد

كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة المعرض، وقام سموه بجولة شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات والمعدات والتجهيزات التي تُقدِّمها الجهات والمؤسسات المشاركة في مجالات الصقارة والصيد والفروسية والتخييم والأنشطة الخارجية وغيرها من التجارب والفعاليات التراثية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل ترسيخ مكانته كمنصة لإبراز مختلف جوانب الموروث الإماراتي الأصيل والتعريف به على المستويين المحلي والعالمي.

كما أشاد سموه بالفعاليات والمبادرات التي يحتضنها المعرض في دورته لهذا العام، مؤكداً دورها في نقل العادات والتقاليد والممارسات التراثية إلى الأجيال الناشئة، وترسيخ اعتزازها وافتخارها بالموروث الوطني، من خلال تنظيم أنشطة متنوعة، واستعراض ابتكارات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم تجارب تفاعلية تُعرِّف الأجيال بتاريخ وثقافة الأجداد.

على صعيد متصل، زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات المعرض.

واطلع معاليه خلال الزيارة على عدد من الأجنحة المحلية والدولية، وتفقد الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المتخصصة التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، إلى جانب المهتمين بالصيد والفروسية والصقارة.

واستمع معاليه، خلال جولته، إلى شرح حول أبرز المشاركات والمنتجات والخدمات التي تقدمها الجهات العارضة، وما تتيحه قطاعات المعرض من فرص لتبادل المعرفة والخبرات.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن النمو الذي تشهده النسخة الثالثة والعشرون، وهي الأكبر في تاريخ المعرض، يعكس المكانة العالمية التي رسخها الحدث على مدى سنوات، ودوره في حماية التراث الإنساني وصون الموروث الثقافي المرتبط بالصيد والفروسية والصقارة؛ وهي أنشطة ارتبطت بأبناء الإمارات منذ قرون، وحملت معها معارف وقِيماً تتصل بالشجاعة والصبر والانضباط واحترام البيئة.

وتختتم غداً الاثنين فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، - الدورة الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض - ويشهد المعرض حضوراً وإقبالاً كبيرين من مختلف فئات المجتمع، مقدماً لزواره تجارب متنوعة تجمع بين التراث الإماراتي والرياضة والتوعية البيئية والتقنيات الحديثة، في صورة تعكس اتساع نطاق المعرض وتنوع مشاركاته.