ابتكارات ومقتنيات نادرة تلفت الأنظار في «الصيد والفروسية»

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 حضوراً لافتاً لعدد من المنتجات والابتكارات التي تظهر أمام الجمهور للمرة الأولى، في مشهد يعكس تنوع المعروضات التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة والمعدات المتخصصة والمشغولات التراثية النادرة.

وتتنوع المنتجات الجديدة بين مياه الهيدروجين، وساعات ذكية مخصصة للغوص وتحديد المواقع، وتقنيات متطورة لتشخيص الحيوانات ومتابعة صحتها وبرامج التناسل، إلى جانب قطع تراثية ومقتنيات نادرة تتميز بالتصنيع اليدوي والتطعيم بالذهب والأحجار الكريمة، فضلاً عن أسلحة تتجاوز قيمة بعضها مليون درهم.

ويعكس هذا التنوع قدرة المعرض على استقطاب منتجات تجمع بين الابتكار والوظائف العملية من جهة، والحفاظ على التراث والحرف التقليدية من جهة أخرى، بما يتيح للزوار التعرف إلى حلول وتقنيات ومقتنيات تلبي اهتمامات مختلفة.

ساعات ذكية للغوص

وتضم أروقة المعرض مجموعة من الساعات الذكية التي تقدم حلولاً تقنية لصيادي الأسماك والغواصين والمستكشفين، من بينها ساعات تعرض للمرة الأولى في المعرض ومخصصة للغوص حتى عمق 100 متر تحت سطح الماء.

وتتضمن الساعات خصائص لتحديد الموقع، وإمكانية طلب الإغاثة في حالات الطوارئ تحت الماء بضغطة زر، إلى جانب قياس درجة حرارة المياه ودرجة حرارة الجسم.

وتعتمد هذه الساعات على الاتصال بالأقمار الاصطناعية، بما يتيح للمستخدم الاستفادة من خدمات تحديد الموقع والاتصال في البيئات البحرية والنائية، ويعزز مستويات السلامة خلال رحلات الغوص والاستكشاف، خصوصاً في المناطق البعيدة عن شبكات الاتصال التقليدية.

تقنيات لتشخيص الحيوانات

وتقدم إحدى الشركات المتخصصة في المعدات البيطرية مجموعة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، إلى جانب حلول متخصصة في مجال التناسل الحيواني.

وتشمل المعدات أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية (X-Ray)، وأجهزة تحليل الدم والتشخيص، بما يوفر للأطباء البيطريين والمختصين أدوات متقدمة لمتابعة صحة الحيوانات.

كما تسهم هذه الحلول في دعم المربين والمتخصصين في برامج تحسين الإنتاج والتكاثر الحيواني، من خلال تقنيات تساعد على تطوير عمليات التناسل والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يتناسب مع احتياجات قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما الخيول والجمال.

بندقية ثمينة

وفي جناح أسلحة الصيد والرماية وبنادق ومعدات الصيد، تعرض شركة «هانز راج» (Hans Wrage) بندقية خرطوش نادرة تتميز بتصميم فني يعتمد على العمل اليدوي والتطعيم بالمعادن النفيسة.

وتقدر قيمة البندقية بأكثر من مليون درهم، فيما تحتوي على نحو 500 غرام من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام الذهب والنحاس في تنفيذ تفاصيلها وزخارفها.

وتتميز القطعة بنقوش يدوية وتطعيمات دقيقة من الذهب، فضلاً عن تصنيعها من أجود أنواع الأخشاب، لتجمع بين صناعة الأسلحة التقليدية والفن الحرفي، وتستقطب اهتمام هواة الصيد وجامعي القطع الفريدة.

بندقية إماراتية

وتعرض شركة «أكيلا للأسلحة» الإماراتية بندقية نادرة تتميز بنقوش يدوية وتطعيمات من الذهب عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام خشب الجوز الذي يعد من أجود أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة البنادق.

وأوضحت الشركة أن جميع مواصفات البندقية والتفاصيل الموجودة عليها محفورة يدوياً ومرصعة بالذهب عيار 24 قيراطاً، فيما تعتمد نظام «ماوزر»، وصنعت من خشب الجوز، مع إضافة كاتم للصوت.

خنجر يجمع التراث والحرفية

ويستعرض أحد المشاركين مجموعة من المشغولات التراثية المصنوعة يدوياً، من بينها خنجر من الفولاذ غير المطلي، يتميز بالنقوش اليدوية والتفاصيل الفنية الدقيقة، إلى جانب تطعيمه بالأحجار الكريمة.

ويحمل الخنجر تصميماً مستوحى من التراث الإماراتي، بما يجمع بين الحرفية اليدوية والطابع التراثي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المهتمين بالموروث الشعبي والمشغولات التقليدية.

ويبرز العمل من خلال التصنيع اليدوي والنحت، مع توظيف الأحجار الكريمة لإضفاء قيمة جمالية وفنية على القطعة، التي تمثل نموذجاً للمشغولات التي تحافظ على حضور الأدوات التراثية في المعارض المتخصصة.

مياه الهيدروجين للمرة الأولى

وتطرح شركة «بينونة لتكنولوجيا المياه» الإماراتية خلال مشاركتها في المعرض مياه الهيدروجين للمرة الأولى، ضمن توجهها لتقديم منتجات تجمع بين الابتكار وتلبية احتياجات الرياضيين ومحبي الأنشطة البدنية والمغامرات.

وأوضحت الشركة أن مياه الهيدروجين تعد من أبرز منتجاتها الجديدة في الدورة الحالية، مشيرة إلى أنها تقدم خياراً لمشروب خالٍ من السكر والكافيين، وموجهاً إلى الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون أنشطة تتطلب جهداً بدنياً وحركة مستمرة.

وأشارت الشركة إلى أنها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج هذا النوع من المياه، ما يمنح المنتج حضوراً مميزاً ضمن المعروضات الجديدة في قطاع المياه والمشروبات الموجهة للرياضيين.