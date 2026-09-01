إقبال جماهيري لافت على الفعاليات التراثية في «أبوظبي للصيد»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، شهد اليوم الرابع من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، إقبالاً جماهيرياً لافتاً منذ ساعات الصباح، في حين تزايد إقبال الأسر والعائلات برفقة أطفالهم في الفترة المسائية، حيث تمتد ساعات المعرض من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء يومياً، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتوصل الدورة الـ23 من المعرض، والأكبر في تاريخه، تقديم برنامج متنوع يجمع بين التراث والثقافة والترفيه والتوعية، إلى جانب عروض الفروسية والصقارة والسلوقي العربي والأنشطة التفاعلية، بما يوفر تجربة متكاملة تلائم مختلف الفئات العمرية، ويعزز مكانة المعرض وجهة عائلية وثقافية بارزة.

وشهد برنامج اليوم الرابع سلسلة من العروض الحية التي انطلقت في الفترة الصباحية بعرض حر للخيول العربية، أعقبه عرض لتنفيذ الكلاب البوليسية للأوامر، إلى جانب تجربة ركوب خيول البوني للزوار، وعرض للكلاب المدربة.

وتواصلت الفعاليات خلال الفترة ما بعد الظهر بعروض تحاكي الصيد بالصقور، إلى جانب عرض فني لفرق الطبول والرقص والألعاب البهلوانية الأفريقية، وعرض طبول التايكو اليابانية، ما أضفى على الأجواء مزيداً من التنوع الثقافي والترفيهي على البرنامج اليومي للمعرض.

وحظيت عروض الفروسية والتراث الإماراتي بحضور لافت، حيث تضمن البرنامج عرضاً تراثياً إماراتياً للخيول والأعلام، إضافة إلى عروض للخيول العربية الأصيلة وعروض متعددة للفروسية، فضلاً عن عروض السلوقي العربي التي سلطت الضوء على مكانته في الموروث الإماراتي وارتباطه التاريخي بحياة الآباء والأجداد.

,يستقطب قطاع أسلحة الصيد والرماية وبنادق ومعدات الصيد في الدورة الثالثة والعشرين من المعرض، مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الإماراتية والدولية المتخصصة، التي تستعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها، في مشهد يجمع بين تطور الصناعة الحديثة والحرفية التقليدية والخبرات المتراكمة في عالم الصيد والرماية.

ويتيح القطاع للمتخصصين وهواة الصيد والرماية الاطلاع على أحدث اتجاهات الصناعة، والتعرف إلى منتجات ومعدات متنوعة، والتواصل مع المصنّعين والخبراء، إلى جانب استكشاف مدارس مختلفة في تصميم بنادق الصيد والأسلحة الرياضية ومعدات الرماية ومستلزمات الصيد.

«كراكال»

وتشارك «كراكال» التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»، بصفتها راعية لقطاع الأسلحة، مستعرضة مجموعة من أحدث الأسلحة التجارية المصنعة في دولة الإمارات، إلى جانب بنادق الصيد والملحقات المتخصصة.

وتبرز مشاركة الشركة تطور القدرات التصنيعية الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية والمتخصصة، من خلال منتجات تجمع التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات الأداء العملي للرماة المحترفين وهواة الصيد.

وتشارك «فوكس لمعدات وأدوات الصيد»، التابعة للمجموعة الدولية الذهبية، بصفتها راعية لفئة الأسلحة، بتشكيلة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الأسلحة ومعدات الرماية الرياضية.

وتضم قائمة العلامات التي تستعرضها الشركة، من خلال شراكاتها مع عدد من المصنّعين الدوليين، Laugo Arms وBeretta

وRossi by CBC وTaran Tactical وVictrix وAgency Arms وArchon Firearms، إلى جانب علامات أخرى. ويبرز البعد الحرفي في صناعة بنادق الصيد من خلال شركة «لودفيغ شيفي» الألمانية، التي تأسست عام 1925، وتمتلك خبرة تتجاوز القرن في صناعة بنادق ومسدسات الصيد المصممة حسب الطلب.

وتجمع منتجات الشركة بين الحرفية التقليدية الدقيقة والهندسة الحديثة وتقنيات التصنيع والمعالجة السطحية، مع الحفاظ على الطابع اليدوي والتفاصيل الدقيقة والاستفادة من أساليب الإنتاج الحديثة. ومن ألمانيا أيضاً، تشارك شركة «هانس راغ وشركاه المحدودة» التي تشارك في المعرض منذ عام 2003، بصفتها راعية لفئة الأسلحة، وتستعرض مجموعة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة. وتكشف الشركة عن بندقية الصيد الجديدة Carl Walther RS 3، التي تعرضها بصفتها الموزع الحصري المعتمد للعلامة التجارية في منطقة الخليج. وتجمع البندقية بين نظام ترباس مستقيم مبتكر ونظام متكامل لكاتم الصوت، ضمن تصميم يركز على التوازن وسهولة الاستخدام والأداء أثناء الرماية.

كما تستعرض الشركة علامات متخصصة عدة، من بينها Anschütz وBenelli وBeretta وBlaser وBrowning

وHausmann وMauser وSauer، بما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات أمام الصيادين والرماة.

وتقدم «كارلكس» زاوية مختلفة ضمن قائمة رعاة قطاع الأسلحة، مستفيدة من خبرتها في تصميم المركبات الفاخرة المخصصة لهواة الاقتناء وإنتاجها.