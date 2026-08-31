«ساكتون».. سلاح إماراتي ببراءتي اختراع

استعرضت شركة أسلحة ليوا، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مجموعة من منتجاتها المتخصصة في مجال الرماية، من بينها بندقية «ساكتون» عيار 22LR، الحاصلة على براءتي اختراع، والتي تقدمها الشركة بمستويات عالية من الدقة تضاهي، وفقاً لها، دقة البنادق المستخدمة في المنافسات الأولمبية.

ولفتت «ساكتون» اهتمام زوار جناح الشركة، بفضل تصميمها وما تتضمنه من تقنيات تستهدف تعزيز الدقة والثبات، في نموذج يعكس توجه الشركة نحو تطوير منتجات متخصصة تجمع بين الابتكار والخبرة في تصنيع الأسلحة المخصصة للرماية.

وأوضح القائمون على الجناح أن حصول البندقية على براءتي اختراع يعكس ما تتضمنه من حلول تقنية مبتكرة، ويؤكد توجه الشركة إلى تطوير منتجات تلبي متطلبات الرماية الدقيقة، مع التركيز على تصميم مكونات البندقية وآليات عملها بما يدعم مستويات الأداء والثبات.

وتستخدم «ساكتون» عيار 22LR، المعروف على نطاق واسع في رياضات الرماية والتدريب، في حين تركز الشركة في تقديمها على الدقة باعتبارها أحد أبرز متطلبات الرماية الرياضية، التي تستلزم مستويات عالية من التحكم والثبات.

وتأتي مشاركة الشركة في المعرض في إطار حضور الشركات المتخصصة في قطاع الأسلحة ومستلزمات الصيد والرماية.