1.3 مليار درهم عوائد «أبوظبي للصيد والفروسية»

كشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أسهم خلال عام 2025 في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 1.3 مليار درهم.

وتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة والتي تنطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، نحو 400 ألف زائر.

وأكد الظاهري اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل الحدث، أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات الصيد والفروسية والتراث.

وتشهد الدورة الجديدة نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، مع ارتفاع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى 2405 شركات وعلامات تجارية، بنمو نسبته 17% مقارنة بالدورة السابقة، وتمثل 71 دولة، من بينها 6 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى.

ويضم المعرض 14 قطاعاً متخصصاً، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث إلى 107 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة الماضية، بما يعكس تنامي حجم المشاركة وتوسع نطاق الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

كما سجل المعرض نمواً كبيراً في مشاركة مزارع الصقور، التي ارتفع عددها بنسبة 205% ليصل إلى 55 مزرعة، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى.

ويتضمن الحدث تنظيم 8 مزادات للصقور، منها 4 مزادات تسبق انطلاق المعرض، و4 مزادات تقام خلال أيام الحدث، في إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية متخصصة في قطاع الصقارة.

ومن المقرر كذلك أن تشهد الدورة الجديدة زيادة في عدد الفعاليات والأنشطة بنسبة 5% مقارنة بالدورة الماضية، بما يوفر للزوار والمشاركين برنامجاً متنوعاً يجمع بين الجوانب التراثية والثقافية والاقتصادية والترفيهية.

ويعكس النمو المتواصل في أعداد المشاركين والمساحات والفعاليات المكانة التي يحظى بها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ودوره في دعم القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والتراث وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.