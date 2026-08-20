18 مركبة إسعاف ذكية تضاف للعمليات الطبية بأبوظبي

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أمس، عن تدشين وإضافة 18 مركبة إسعاف ذكية حديثة ومتطورة، تم دمجها ضمن منظومة مركز العمليات الطبية الموحدة في أبوظبي.

وتم تصميم تلك المركبات للاستجابة لاحتياجات طبية مختلفة ضمن ثلاث فئات تشمل مركبة عناية مركزة متنقلة لتعزيز القدرة على تقديم الرعاية المتقدمة للحالات الحرجة، ومركبة متخصصة لدعم الاستجابة لحالات الأمهات والرضع، ومركبة مجهزة للتعامل مع احتياجات المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، بأن جاهزية المنظومة الصحية لا تُقاس فقط بسرعة وصول سيارة الإسعاف أو استجابة جهة بعينها، بل بقدرة المنظومة بأكملها على العمل معاً بذكاء وتكامل؛ للاستعداد قبل وقوع الطارئ، والتحرك بشكل أسرع عند حدوثه، وإيصال الرعاية المناسبة إلى المريض في الوقت والمكان المناسبين، وهو النهج الذي نتبناه في أبوظبي اليوم.

وأفاد: «في حالات الطوارئ، قد تكون دقائق قليلة هي الفارق بين التعافي والتعرض لمضاعفات طويلة الأمد، وفي بعض الحالات، قد تكون الدقيقة فرصة لأن يعود أب إلى أسرته، أو أن تحتضن أمّ طفلها من جديد»، مضيفاً بأن «سيارات الإسعاف الجديدة ستسهم في تعزيز قدرات منظومة الاستجابة للطوارئ في الإمارة.