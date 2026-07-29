بلدية أبوظبي تفحص 167 مسبحاً في 130 موقعاً لتعزيز السلامة

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية وتوعوية شاملة، استهدفت المسابح في المباني والمجمعات السكنية، تم خلالها فحص 167 مسبحاً في 130 موقعاً بمختلف أنحاء مدينة أبوظبي، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وتعزيز الوقاية من الحوادث.

وشملت الحملة، التي نُفذت خلال الفترة من الأول من أبريل الماضي وحتى أمس، جولات ميدانية ركزت على التحقق من تطبيق إدارات المباني والمجمعات السكنية لمتطلبات السلامة المعتمدة، إلى جانب تقديم الإرشادات والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، التي توفر بيئة آمنة لمستخدمي المسابح.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الحملة تأتي ضمن برامجها الدورية الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المسابح، لا سيما خلال فصل الصيف، الذي يشهد زيادة الإقبال على هذه المرافق الترفيهية.

وأوضحت أن فرقها الميدانية ركزت خلال الزيارات التفتيشية على التأكد من توافر متطلبات السلامة الأساسية، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، إلى جانب توجيه المسؤولين عن إدارة المسابح إلى أفضل الممارسات التي تسهم في حماية مرتاديها، والحد من الحوادث والإصابات، كما أولت الحملة جانباً توعوياً مهماً، من خلال نشر ثقافة السلامة بين القائمين على إدارة المرافق ورواد المسابح، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية.

وقالت البلدية عبر حسابها على منصة «إكس»: «سلامتكم دائماً أولويتنا»، مؤكدة أن الحملات التفتيشية والتوعوية تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة.