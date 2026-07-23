«تمكين أبوظبي» تعيد تصميم 800 خدمة حكومية

تواصل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تطوير منظومة الخدمات الحكومية عبر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث نجحت خلال العام الجاري في إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة حكومية، ضمن رؤية تستهدف تقديم تجربة متعاملين أكثر سهولة واستباقية، تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة الحياة.

وأكدت الدائرة أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن مشاريع إعادة التصميم أسهمت في توفير ملايين الساعات على المتعاملين.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة تحقيق نتائج نوعية ضمن مشروع إعادة تصميم الخدمات الحكومية، إذ تم حتى الآن إعادة تصميم أكثر من 800 خدمة، إلى جانب إلغاء 24 % من خطوات الإنجاز، بما أسهم في تقليص الإجراءات غير الضرورية وتحسين رحلة المتعامل.

كما أسهمت عمليات التطوير في تقليل 44 % من الحقول المطلوبة في النماذج والإجراءات، ما خفف متطلبات إدخال البيانات، إضافة إلى إلغاء 46 % من الوثائق المطلوبة، بفضل التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بصورة آمنة، بما يقلل الحاجة إلى تقديم مستندات سبق توفيرها لدى الجهات الحكومية.

وأكدت الدائرة أن هذه التحسينات انعكست بصورة مباشرة على تجربة الأفراد والشركات، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات، وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية وجودتها.