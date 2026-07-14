«بيئة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تؤسسان شركتين لمعالجة الصرف الصحي في الشارقة

أعلنت «بيئة»، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار، و«الاتحاد للماء والكهرباء» عبر ذراعها للتطوير والاستثمار، توقيع اتفاقية تطوير مشترك لتشغيل وتوسعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الشارقة، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية المائية، ودعم خطط التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يواكب النمو العمراني والسكاني في الإمارة.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، والعمل على مضاعفة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تطوير شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية اللازمة لدعم التوسعات المستقبلية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركتين متخصصتين لتنفيذ المشروع، تتولى الأولى تطوير وتنفيذ أعمال التوسعة، بملكية مشتركة مناصفة بين «بيئة» وذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء بنسبة 50% لكل طرف، فيما تتولى الشركة الثانية تشغيل وصيانة الأصول وإدارة المرافق على المدى الطويل، بملكية تبلغ 60% لذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء و40% لشركة «بيئة».