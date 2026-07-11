تفتيش 116 صالة ألعاب وتسلية لتعزيز سلامة الأطفال في أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية وتوعوية شملت 116 صالة ألعاب وتسلية للأطفال ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك تزامناً مع بداية فصل الصيف، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وصحية لمرتاديها، وفي مقدمتهم الأطفال.

وتأتي الحملة في إطار جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، من خلال تعزيز الرقابة على المنشآت الترفيهية، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب صالات الألعاب والعاملين فيها بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الوقائية المعتمدة.

وركز مفتشو البلدية خلال الجولات الميدانية على التحقق من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية داخل صالات الألعاب، والتأكد من مستوى النظافة العامة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأفضل الممارسات الصحية التي تسهم في حماية الأطفال وضمان سلامة مرتادي هذه المرافق.

وشملت أعمال التفتيش التأكد من تنفيذ برامج التنظيف والصيانة الدورية للألعاب والمرافق، والالتزام بالنظافة العامة داخل الصالات، وتوفير صناديق إسعافات أولية مستوفية للاشتراطات، والمحافظة على مستويات الإضاءة المناسبة داخل المنشآت، إضافة إلى مراجعة سجلات التطهير والتعقيم الدوري والتأكد من انتظام تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحملات تمثل جزءاً من منظومة رقابية مستمرة تنفذها على مدار العام، بهدف تعزيز مستويات الصحة العامة والوقاية، وضمان التزام المنشآت الترفيهية بكافة المتطلبات التي تكفل سلامة الأطفال والزوار.

وشددت البلدية على مواصلة تنفيذ الحملات بشكل دوري بما يسهم في توفير بيئة ترفيهية صحية وآمنة.