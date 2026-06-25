إصدار «مسكوكة» لدعم أصحاب الهمم بأبوظبي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أخيراً، «عملة دمج لأثر مستدام»، عبارة عن مسكوكة تذكارية.

وأفادت الدائرة عبر منصتها المشاركة في فعالية «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج» بأن إصدار «عملة دمج» محدودة الإصدار يمثل خطوة نوعية ومبادرة مجتمعية مبتكرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز دمج أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم.

وتمثل المسكوكة محدودة الإصدار مبادرة مبتكرة تجمع بين الرمزية المجتمعية والأثر التنموي المستدام، وتهدف إلى دعم وتمويل المشاريع والمبادرات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، لا سيما في مجالات رعاية التوحد وتعزيز العيش المجتمعي. كما تجسد المسكوكة نهج دولة الإمارات في ترسيخ الدمج والتمكين، وتعزيز قيم التقدير والاحتواء، وإبراز أصحاب الهمم كشركاء فاعلين وجزء أصيل من نسيج الوطن ومسيرة التنمية المستدامة.

وتحمل المسكوكة المعدنية تصاميم تعبيرية مستوحاة من أصحاب الهمم، لتكون رمزاً للتقدير الوطني، وأداة لتحفيز المشاركة المجتمعية، ودعم المشاريع ذات الأولوية في مجالات رعاية التوحد وتعزيز العيش المجتمعي لأصحاب الهمم.

وتمنح المسكوكة للأفراد والجهات المساهمة في توسيع أثر المبادرة ودعم أهدافها، بما يعزز دور المجتمع بمختلف قطاعاته في دعم المشاريع الدامجة، وتحويل مفهوم الدمج من التزام مؤسسي إلى أثر عملي ومستدام.

وتسهم المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الدمج، وتشجيع القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث على الاستثمار في المبادرات والمشاريع الدامجة.