«بلدية أبوظبي» تدعو الجمهور إلى استبدال الأعلام الباهتة

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع كافة إلى أهمية الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية السامية لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحرص على إبقائه عالياً خفاقاً وصيانته بشكل مستمر واستبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة المتأثرة بالعوامل الطبيعية والرياح والأتربة، تعزيزاً لقيم الاحترام والفخر بالوطن، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت البلدية أنها رصدت خلال حملة تفتيشية في جميع مناطق الشهامة عدداً كبيراً من الأعلام التالفة المرفوعة فوق بعض أسطح المنازل والمزارع والعزب وأماكن أخرى بشكل يؤثر سلباً في مظهر المدينة الحضاري، ويعكس صورة لا تتناسب مع قيمة ورمزية علم الدولة ومعانيه السامية.

وأهابت، أمس، عبر منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالإخوة المواطنين والمقيمين كافة بتغيير الأعلام المتضررة بأشعة الشمس والرياح بأعلام أخرى جديدة تجسد معاني الولاء والوطنية والانتماء من خلال جعل علم الدولة في أفضل وأرقى صوره.

وتؤكد البلدية فخرها واعتزازها بمشاعر المواطنين والمقيمين الحريصين على رفع علم الإمارات فوق المنازل والفلل والبنايات والمراكز التجارية والمرافق العامة، وتتطلع بكل ثقة إلى تعزيز حس المسؤولية المجتمعية والوطنية من خلال إبداء التعاون مع البلدية من أجل الحفاظ على هذا الرمز الوطني وحمايته من العوامل الطبيعية وصيانته بشكل دوري.

وأشارت إلى أن استبدال الأعلام الباهتة أو التالفة بأخرى جديدة وأنيقة ترفرف بشموخ وجمال ورفعة هي مسؤولية كل فرد وهي أصدق تعبير عن المشاعر الوطنية والولاء لهذا الرمز الغالي.