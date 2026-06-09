116 مليون درهم وفر تشغيل واستهلاك الطاقة بأبوظبي

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الأرقام التي حققتها المرحلة الثانية من مشروع «نور أبوظبي» تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التحول نحو بنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامة، بعدما حققت نتائج ملموسة على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وحماية البيئة، وذلك بوفر بلغ 116 مليون درهم في التشغيل والاستهلاك.

وأوضحت البلدية أنه استناداً إلى أحدث المؤشرات والنتائج التي حققتها المرحلة الثانية من المشروع فقد أسهم المشروع في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل والصيانة بلغت نحو 37 مليون درهم، ما يعكس كفاءة الحلول التقنية الحديثة.

وأشار تقرير حديث صادر عن البلدية إلى أن المشروع أسهم أيضاً في تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة تجاوز 79 مليون درهم، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للمشروع في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية في آن واحد.

ولفتت إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية وصل إلى نحو 516.8 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه أبوظبي لتطوير البنية التحتية الذكية وتبني أحدث التقنيات العالمية في إدارة المرافق والخدمات العامة.

ويعد مشروع «نور أبوظبي» إحدى أبرز المبادرات الهادفة إلى تحديث منظومة الإنارة في الإمارة، حيث شملت المرحلة الثانية استبدال أكثر من 133 ألف وحدة إنارة تقليدية بأخرى ذكية عالية الكفاءة، تعتمد على تقنيات متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستوى الاعتمادية وتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.

ولا تقتصر أهمية المشروع على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً بيئية واستراتيجية واسعة، إذ أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 105 ملايين كيلوغرام سنوياً، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة في دعم أهداف أبوظبي المتعلقة بالحياد المناخي والاستدامة البيئية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمرافق العامة، من خلال الاستثمار في التقنيات الذكية التي تحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الموارد الطبيعية.