9 آلاف منشأة غذائية في أبوظبي تشارك بتطبيق «تقييم زادنا»



أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها رصدت من خلال تطبيقها الذكي «تقييم زادنا» لتقييم المنشآت الغذائية في العاصمة أبوظبي نسبة امتثال تصل إلى أكثر من 73 %، وقد حقق التطبيق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ليصل عددها أكثر من 9 آلاف منشأة غذائية.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تستند معايير التقييم إلى القوانين والأنظمة التشريعية الخاصة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي وهي البنية التحتية للمنشأة وطرق نقل الغذاء من الموردين للمنشأة، وأماكن تداول الغذاء والتحكم بدرجات الحرارة، إضافة إلى النظافة الشخصية للعاملين، وطرق التخلص من المخلفات الغذائية، فضلاً عن أنظمة إدارة سلامة الغذاء والوثائق والسجلات، الأمر الذي يعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الإجراءات الرقابية التي تتخذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإرساء مبادئ الشفافية.