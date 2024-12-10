بلدية العين تردم 9 آبار مهجورة



قامت بلدية مدينة العين برصد وردم 9 آبار مهجورة في 8 مناطق، وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وصيانة المظهر العام من المشوهات.

وتهدف عمليات رصد وردم الآبار المهجورة إلى الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتجنّب السقوط فيها، والحفاظ على مظهر المدينة من المشوهات، إلى جانب تأمين الآبار المستخدمة والفعالة من قبل مستخدميها وملاكها، والحفاظ على الممتلكات الخاصة.



وتحرص بلدية مدينة العين على الوصول إلى الآبار التي قد يصعب مشاهدتها أو التعرف إليها أو توقع مدى خطورتها، وتتخذ على إثرها على الفور وضع آلية للعمل لردمها، نظراً لما تشكله من خطر على الأهالي والأطفال والعمالة في شتى المناطق، إضافة إلى مرتادي وزوار المناطق الرملية والصحراوية والمحيطة بالمناطق السكنية والزراعية.